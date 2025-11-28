Afers Socials
Inaugurat l'hotel Peralba amb capacitat per a 68 persones
L'Arca d'Aixovall consta de 36 habitacions
L'hotel Peralba, conegut també com a Arca d'Aixovall, s'ha inaugurat oficialment avui, tot i entrar en funcionament a inicis de mes. La nova residència està gestionada per la Creu Roja i destinada a persones o famílies que es troben sense habitatge i necessiten un acompanyament intensiu. El centre, amb capacitat per a 68 persones distribuïdes en 36 habitacions, ofereix un entorn estable i un conjunt de serveis orientats a la recuperació de l’autonomia i la integració social dels residents.
NACIONAL
L’hotel Peralba acull quatre persones en la primera jornada en marxa
Pedro García
Les places estan concertades pel Govern d'Andorra mitjançant un conveni amb el ministeri d’Afers Socials, que defineix els criteris d’accés al servei. Es tracta d’un recurs temporal, concebut com un pont cap a l’habitatge definitiu.
En l’acte inaugural, el cap de Govern, Xavier Espot, ha posat en valor la col·laboració entre institucions i entitats socials com a clau per impulsar projectes d’aquest tipus. Ha agraït també el suport dels coprínceps, destacant la seva sensibilitat envers les necessitats de la ciutadania.
La ministra d’Afers Socials, Trini Marín, ha subratllat el compromís del Govern per donar resposta a situacions de desemparament i proporcionar eines per avançar cap a l’autonomia personal.
La residència compta amb serveis d’atenció socioeducativa i sociocomunitària, servei nocturn, control d’accés i seguretat, bugaderia, zones de lleure i una cafeteria oberta al públic que també ofereix àpats als usuaris.