AFERS SOCIALS
L’hotel Peralba acull quatre persones en la primera jornada en marxa
La Creu Roja assegura que aquesta setmana els allotjats arribaran a la vintena
En espera de la presentació oficial, l’hotel social Peralba, rebatejat com l’Arca d’Aixovall, situat a Sant Julià de Lòria, va entrar en funcionament ahir amb l’acollida de les primeres quatre persones, que van estrenar les noves instal·lacions gestionades per la Creu Roja amb els primers àpats. L’entitat va confirmar al Diari que, amb el pas dels dies, anirà acollint més inquilins, “fins arribar a una vintena d’allotjats aquest diumenge”, sense aclarir com funcionarà el flux d’incorporacions ni quan completarà l’aforament total.
En aquesta línia, la ministra d’Afers Socials, Trini Marín, va explicar que l’equipament “ja està en funcionament i aviat, quan signem el conveni, també es farà una presentació.” Marín no va voler donar gaires detalls sobre l’arribada dels allotjats, assegurant que “no cal fer publicitat sobre on es troben aquestes persones, ni exposar-les”, i va voler recordar que “qualsevol persona vulnerable tindrà aquest acompanyament dels tècnics, els treballadors socials i des de Govern donem cobertura i solució a tothom.” La ministra també va voler felicitar la Creu Roja “per la gestió que ha fet i pel servei que donarà en moments difícils”.
“Qualsevol persona vulnerable tindrà acompanyament dels treballadors socials”
La clausura de la pensió Els Escalls va obligar Govern a reubicar in extremis els vuit inquilins derivats d’Afers Socials “en una ubicació hotelera temporal”, que va acabar resultant ser el casal Sant Serni, la primera seu d’AINA, a Canillo. La intenció del departament era que, durant aquesta setmana, poguessin incorporar-se de manera gradual al nou equipament que gestiona l’entitat sense ànim de lucre.
L’allotjament té capacitat per a 68 persones, comptant usuaris i famílies, en 36 habitacions i de manera temporal. L’associació va explicar que l’objectiu és “fer un acompanyament socioeducatiu i fomentar la inserció laboral”. Marín no va acabar d’assegurar si les places seran el 100% convencionades i, tot i que “els preus ja estan tancats i ja sabem els serveis que tenen els usuaris, els detalls del conveni entre Govern i la Creu Roja es sabran en les pròximes setmanes”, va confirmar.