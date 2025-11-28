Successos
Detinguda una conductora de 42 anys amb una taxa d'acoholèmia de 2,27 i insultar la policia
La dona, a més, va refusar fer-se la prova que els agents fan per comprovar si la persona ha begut o no
La matinada del dijous la policia d'Andorra va arrestar una dona de 42 anys quan va donar una taxa de 2,27 a la prova d'alcoholèmia i després de patir un accident que va causar danys materials a pocs metres de la rotonda d'Anyós, a la parròquia de la Massana. La dona va xocar contra un fanal i unes tanques i a més, no va voler sotmetre's a l'esmentada prova de substàncies i durant la intervenció dels agents, la conductora també els va insultar en diverses ocasions, motiu pel qual se li va atribuir un segon delicte pel qual també va ser detinguda: contra l'honor de l'autoritat.
Aquesta, no ha estat l'única arrestada per aquest motiu aquesta setmana, i és que la policia també va detenir dijous a la nit un motorista de 53 anys per conduir sota els efectes de l'alcohol i donar un positiu d'1,53 en un control que es va dur a terme a Andorra la Vella.
Detingut a la frontera per accedir al país amb cocaïna i haixix
Aquesta setmana, un altre turista de 22 anys ha estat detingut a la frontera del riu Runer quan accedia al país amb 0,7 grams de cocaïna i una porció de 2,2 grams d'haixix.