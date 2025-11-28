Circulació temerària

Arrestada una conductora amb un taxa d'alcoholèmia d'1,49, després de bolcar el cotxe a Canillo

Els fets han passat a l'avinguda Sant Joan de Caselles

El cotxe bolcat de la dona que ha registrat el positiu d'1,49 a la prova d'alcoholèmia

El cotxe bolcat de la dona que ha registrat el positiu d'1,49 a la prova d'alcoholèmia

Redacció
Andorra la Vella

La policia d'Andorra ha detingut aquesta matinada a Canillo a una conductora de 48 anys arran d'un accident que ha provocat danys materials. L'autora circulava per l'avinguda Sant Joan de Caselles en sentit ascendent quan ha perdut el control de la furgoneta que conduïa, ha impactat contra un altre que estava aparcat al marge dret i ha bolcat enmig de la calçada, a l'altura del número 69. Quan se li ha fet la prova d'alcoholèmia, la dona ha registrat un positiu d'1,49, moment en el qual se l'ha detingut. 

