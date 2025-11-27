REPORTATGE
“Portaves calça o tanga?”
Una cinquantena de clientes del massatgista van passar per la seu de la Justícia per explicar com eren les sessions amb l’acusat.
Els pacients del massatgista acusat de tres agressions sexuals –dues d’elles constitutives de violació– van declarar ahir a la Batllia per relatar quin havia estat el tracte rebut durant les sessions. Fins a 47 persones, la gran majoria dones, van respondre a la crida de la defensa per aportar el seu testimoni i explicar que, des de la seva experiència, mai no havien percebut cap conducta inapropiada a les visites amb el quiropràctic.
Una per una, les declarants van respondre a la mateixa bateria de preguntes de la defensa: si hi havia hagut tocaments, si havien quedat contentes, quines explicacions o comentaris feia el professional mentre treballava o si portaven “tanga o calça” durant les sessions. Una pregunta potser massa directa que es va repetir en diverses ocasions i que va agafar desprevingudes algunes de les dones, tot i que posteriorment van entendre que la intenció era aclarir si l’acusat havia hagut d’apartar la roba interior per manipular determinades zones.
Els testimonis no van notar cap comportament estrany durant les consultes amb l'home
Les respostes van ser pràcticament coincidents. Davant del tribunal, totes van assegurar que l’acusat no havia realitzat mai cap tocament indegut i que, en aquells casos en què calia treballar zones sensibles com les natges, les cuixes o la part interior de la cama, sempre demanava permís prèviament per garantir el consentiment del pacient.
Alguns testimonis van anar més enllà i van dedicar elogis contundents al massatgista. Diverses clientes el van descriure com un professional “meticulós” i “respectuós”, mentre que un home va assegurar que tenia un “do” més enllà del coneixement tècnic. Va explicar que havia aconseguit curar-li un problema greu d’esquena que una quinzena de professionals no havien sabut resoldre.
Tot i aquesta allau de testimonis favorables, el judici no se centra en la cinquantena de pacients satisfets que van declarar ahir ni en les habilitats professionals de l’home, sinó en les tres dones que asseguren haver estat víctimes d’agressions sexuals i violacions. Segons van explicar dimarts davant del tribunal, durant les sessions haurien patit tocaments a les zones íntimes sense consentiment i, en dos dels casos, violacions consumades.
L’acusació va aprofitar la desfilada de pacients per preguntar sobre els missatges de WhatsApp que l’encausat intercanviava amb les clientes, amb la intenció de determinar si hi contactava després de les sessions, tal com hauria fet amb les denunciants. Cap testimoni, però, va descriure cap conducta estranya fora de la relació estrictament professional.
El processat va ser detingut i empresonat preventivament el març de l’any passat, després que la tercera denúncia reforcés el relat de les anteriors. La primera víctima va denunciar els fets l’octubre del 2022: aleshores encara era menor d’edat i va afirmar que, durant una sessió, l’home li havia tocat parts íntimes sense permís. Les dues denúncies presentades el 2024 van precipitar l’arrest i la seva entrada a presó.
La Fiscalia sol·licita una condemna de 16 anys de presó ferma, mentre que la defensa demanarà l’absolució.