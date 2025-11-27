Sanitat
El SAAS implementa un sistema de monitoratge per informar els familiars dels pacients quirúrgics
L’eina també permetrà optimitzar la gestió de l’àrea quirúrgica mitjançant l’anàlisi de dades
El Servei Andorrà d’Atenció Sanitària (SAAS) ha posat en marxa un nou sistema de monitoratge a l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell que permetrà als familiars dels pacients quirúrgics seguir en temps real les diferents fases de la intervenció a través d’una aplicació vinculada a una polsera.
L’eina també facilitarà l’anàlisi de dades i indicadors relacionats amb el flux de pacients, la durada dels procediments i l’ús dels recursos, contribuint així a millorar l’eficiència i la gestió de l’àrea quirúrgica.
TRANSFORMACIÓ DIGITAL 2025
Seguiment quirúrgic avançat
