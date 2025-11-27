Unió Europea
El Raonador defensa a Brussel·les la cooperació internacional per protegir els drets dels ciutadans
Xavier Cañada va participar a la Conferència de la Xarxa Europea d’Ombudsmen al Parlament Europeu
El Raonador del Ciutadà, Xavier Cañada, ha participat a la Conferència 2025 de la Xarxa Europea d’Ombudsmen (ENO) celebrada al Parlament Europeu a Brussel·les, a invitació de la presidenta de la xarxa i Defensora del Poble de la UE, Teresa Anjinho. Es tracta de la principal trobada anual que reuneix els ombudsmen nacionals dels països de la UE.
Cañada i Anjinho van mantenir una reunió per compartir interessos comuns en matèria de drets i llibertats, amb especial incidència en el context d’Andorra i Europa. La conferència va posar de manifest la necessitat d’una col·laboració estructurada entre les defensories europees en un entorn global cada cop més complex.
El Raonador va destacar que la cooperació internacional és essencial per enfortir la protecció dels ciutadans, garantir la transparència, promoure la bona administració i fer front als reptes socials i digitals.
En la trobada es van analitzar bones pràctiques europees en àmbits com l’accés a la informació pública, la protecció de dades, els drets de les persones vulnerables i menors, la digitalització dels serveis i la participació democràtica. La perspectiva comparada entre països es va considerar un element clau per innovar i coordinar estratègies regionals.
