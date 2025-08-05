DEMANA MODIFICACIONS GLOBALS
El Raonador vol un canvi de model a la presó per afavorir la reinserció
Cañada aprova les modificacions que ha fet el Govern, però demana que s’aposti per una reforma més global del funcionament
Els canvis al funcionament de la presó han convençut el Raonador del ciutadà, Xavier Cañada, tot i que considera que encara cal avançar cap a una reforma més profunda i estructural del sistema penitenciari. L’informe corresponent a l’any 2024 va posar de manifest una situació crítica al centre penitenciari de la Comella, on es denunciava que els interns podien passar fins a 20 hores diàries tancats a les cel·les, no es disposava d’un equip mèdic propi i el model existent no facilitava la reinserció social.
Les últimes modificacions anunciades pel Govern, amb l’objectiu de corregir aquests dèficits, “són el camí correcte”, va valorar Cañada en una conversa amb el Diari. Tanmateix, va advertir que “encara no s’ha arribat al punt òptim”. El Raonador va apuntar que, tot i les millores recents, el centre penitenciari continua presentant mancances importants que caldria abordar per garantir un funcionament adequat. En aquest sentit, va assenyalar la necessitat d’espais com ara un menjador comunitari, així com de reforçar les polítiques de reinserció i les propostes formatives destinades a les persones internes mentre compleixen condemna. Segons va explicar, l’objectiu hauria de ser que, un cop recuperin la llibertat, disposin d’eines per evitar reincidir.
“S’està seguint el camí correcte, però encara no s’ha arribat al punt òptim”
Cañada va insistir en la importància d’anar més enllà i apostar per un canvi de model més global, que incorpori la justícia restaurativa com a eix vertebrador. Segons el Raonador, aquest enfocament permetria una millor gestió de les persones privades de llibertat i obriria noves vies per a la resolució de conflictes. Tot i que aquesta transició encara no s’està produint, va valorar positivament els passos que s’estan fent des del ministeri d’Interior per millorar progressivament les condicions de vida dins del centre penitenciari.
“Hem notat que els interns han agraït molt el temps addicional per sortir al pati”
Sobremedicació
Un dels punts d’alerta recollits a l’informe del 2024 va ser la possible sobremedicació a la presó. Segons les dades recollides, 42 interns estaven prenent benzodiazepines; 24, antidepressius, i 18, antipsicòtics. Aquestes xifres van fer sospitar Xavier Cañada que la medicació podria ser utilitzada com a eina de control dels presos.
El Raonador va explicar que, durant les visites efectuades l’any passat, el que van observar –i els van transmetre els reclusos– era que el gran nombre d’hores que passaven tancats a les cel·les podia tenir conseqüències directes sobre la seva salut mental. En aquest context, molts reclusos eren tractats amb medicació, sempre sota prescripció mèdica i amb la recomanació dels professionals de psiquiatria del mateix centre.
Amb les últimes modificacions que han permès ampliar el temps fora de la cel·la, Cañada confia que es pugui reduir el nivell de consum de psicofàrmacs. “Hem notat que els interns han agraït molt el temps addicional per sortir al pati”. Segons va relatar, detalls com poder tornar a la cel·la i sortir-ne una altra vegada per accedir al pati contribueixen a una millora general de la situació.
LES MESURES ANUNCIADES FINS ARA APUNTEN CAP A LA REINSERCIÓ
També es preveuen millores en el dia a dia dels interns mentre compleixen condemna. A partir de la reforma, disposaran d’una hora extra per participar en activitats i tallers fora de la cel·la, arribant així fins a un màxim de set hores diàries. Els interns tindran sis hores al pati durant tot l’any, més una hora addicional per a tallers i biblioteca. Pel que fa a l’àmbit sanitari i de benestar, també s’hi han introduït reforços significatius: s’hi incorporaran 15 hores més d’educador social, 16 hores més de treballador social, una infermera i una psicòloga addicionals, un nou terapeuta ocupacional, sis hores extres de fisioterapeuta i, com a novetat, un podòleg.