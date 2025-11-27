MESURA DE PROTECCIÓ
Les víctimes de violència de gènere podran tenir un botó de seguretat connectat a la policia
L'activació permetrà a la dona comunicar-se amb el cos d'ordre i facilitar la geolocalització
Els secretaris d'Estat d'Igualtat i Interior, Mariona Cadena i Joan León, i Filipa Fernandes, representant del grup Menta, han signat aquest matí el conveni de col·laboració que implanta per a les víctimes de violència de gènere un botó de seguretat que esdevindrà una mesura de seguretat i protecció afegida en situacions de risc amb l'agressor. L'empresa de seguretat privada facilita de franc els dispositius, que funcionen a travès d'una aplicació mòbil, i que permetran la connexió immediata amb la sala de comandament de la policia. L'activació del botó permetrà a la dona comunicar-se amb els agents i descriure el que està passant però prémer el botó també implica facilitar la geolocalització i, per tant, una intervenció immediata de la patrulla que estigui més a prop. És el servei d'atenció a la víctima que fa la valoració de quines dones compleixen el criteri de "risc mitjà-alt" que recomana l'ús del dispositiu i ara mateix segons ha explicat Cadena hi ha onze dones que tenen aquest condicionant. Les víctimes han de decidir si l'usen o no.
Notícia pendent d'ampliació