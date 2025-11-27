Successos
El judici del massatgista, reubicat en una altra sala pel despreniment d'una placa del sostre
El moviment ha causat un fort sotrac que ha obligat a aturar el judici durant uns minuts
El judici al massatgista acusat de dues violacions ha hagut de ser reubicat en una altra cúria pel desplaçament de la placa del fals sostre de la sala on se celebrava, que s'ha mogut uns 10 centímetres. L'incident, que s'ha produït en ple judici, ha provocat que tothom present a la sala hagués de sortir per seguretat.
Tot i això, el judici ha estat reubicat en una altra cúria mentre els operaris i els tècnics revisen les condicions de la sala.
NACIONAL
“Portaves calça o tanga?”
Àlex Ripoll