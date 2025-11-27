Neu
Ferit lleu un esquiador per una allau al Pic dels Pedrons
La víctima és un home de 50 anys que ha estat arrossegat per aquest fenomen 400 metres prop del Pas de la Casa i que li ha causat una lesió a la clavícula
Aquest dijous al migdia s'ha produït un gran ensurt a la zona del Pic dels Pedrons, a prop del Pas de la Casa, a la frontera amb Andorra, quan un esquiador d'uns cinquanta anys ha estat arrossegat quasi 400 metres per culpa d'una allau mentre esquiava fora pistes junt amb tres companys, tal com informen diversos mitjans francesos.
Segons el Pelotó de Gemdarmeria d'Alta Muntanya (PGHM) d'Osseja, el cos especialista en rescats que s'ha encarregat de rescatar l'home, el grup d'esportistes avançava en fila índia quan un dels esquiadors va decidir separar-se dels seus companys i això va derivar en el despreniment fortuït d'una placa de neu d'uns 80 centímetres de gruix. Per sort per l'afectat, aquest va romandre a la superfície i en arribar la policia al lloc dels fets, van veure que l'home estava conscient i que només patia d'hipotèrmia lleu i la dislocació de l'espatlla.
El PGHM, davant un escenari habitual d'allaus, recomana extremar al màxim les precaucions i que qualsevol expedició per fora pistes, s'ha de fer amb un equipament complet i especialitzat per evitar riscos.
Redacció