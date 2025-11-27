Meteo
Risc d'allau 3 al nord del país
A la resta del Principat l'alerta és de 2 sobre 5
El servei de meteorologia alerta del risc fort d'allaus (3 sobre 5) a la zona nord del país després de les precipitacions i el vent dels darrers dies. L'alerta també està activada per la zona centre i sud, tot i que amb menor risc (2 sobre 5). El servei informa que els indrets perillosos són "a les immediacions de les pistes i difícils de reconèixer amb mala visibilitat", i també "els indrets d'entrada a canals i cubetes, on al mantell de neu vella hi ha capes febles persistents".
El mantell nival es troba inestable sobretot al nord i al sud-est, on "en els darrers dos dies les plaques de vent han augmentat de mida addicionalment". El gruix de neu és superior als 60 centímetres per sobre de la cota 2.500 al nord del país, informa el servei meteorològic.
Alerta groga per fort vent
L'alerta groga per fort vent es mantindrà activa fins a les dotze del migdia arreu del Principat. Les ràfegues poden arribar fins als 70 quilòmetres al centre del país, i poden superar els 100 quilòmetres en altitud, segons informa el servei de meteorologia. A la nit, un front càlid passarà fregant el Pirineu i deixarà precipitacions febles, centrades al nord. La cota de neu se situarà sobre els 1.700 metres, tot i que es poden produir fenòmens de pluja gelant.
Les temperatures aniran a l'alça respecte les d'ahir. El termòmetre s'enfilarà fins als 9 graus a Andorra la Vella, 5 a 1.500 metres, o -3 al Pas. Les mínimes es mantindran similars a les d'aquesta setmana, amb -12 graus al Pas, -4 a 1.500 i 0 graus a la capital.
Fase groga al port d'Envalira i a partir del Serrat
El servei de mobilitat manté la fase groga per circular per la General 2, al port d'Envalira, a la General 4 a l'accés al coll de la Botella, i a la General 3 a partir del Serrat.