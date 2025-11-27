Política
Demòcrates renovarà l'executiva dissabte en el marc del 10è Congrés del partit
La trobada tindrà lloc a l’Hotel Yomo Cèntric d’Andorra la Vella a partir de les 9.30 hores
Demòcrates celebrarà aquest dissabte el seu 10è Congrés Ordinari amb un dels punts més destacats de la jornada: la renovació de l’Executiva nacional. La militància escollirà els nous membres que lideraran el partit, en substitució de l’actual direcció encapçalada pel cap de Govern, Xavier Espot, que ha estat al capdavant de la formació els darrers sis anys. Tal com va avançar el Diari, els ministres Ladislau Baró, Guillem Casal i la presidenta suplent, Maria Martisella, pilotaran la refundació del partit de cara a les pròximes eleccions. La trobada tindrà lloc a l’Hotel Yomo Cèntric d’Andorra la Vella a partir de les 9.30 hores i s’allargarà tot el matí.
El Congrés també servirà per debatre i votar quatre ponències estratègiques centrades en àmbits clau per al futur del país: cultura i identitat, sostenibilitat del sistema de pensions, innovació i diversificació econòmica i creixement assumible. Els textos s’han treballat des de diferents àrees del partit i s’obriran al debat de la militància, que podrà fer-hi aportacions abans de la seva votació final.
Entre els ponents hi ha noms com Mònica Bonell, ministra i representant del Govern a l’Executiva; Manel Amorim, de la Secció Jove; Jordi Serracanta, conseller comunal d’Ordino i membre d’ACO; i Berna Coma, consellera general. Les ponències reflecteixen les línies estratègiques del partit tant al Govern com al Consell General i als comuns.