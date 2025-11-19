RENOVACIÓ AL CAPDAVANT DELS DEMÒCRATES
Baró, Casal i Martisella pilotaran la refundació de DA per a les eleccions
El ministre lauredià serà el nou president del partit; el titular d’Agricultura i Medi Ambient, el secretari general, i la consellera, la secretària d’organització
La complexa situació política per la qual passa Andorra, el fi del cicle Xavier Espot i el desgast de quatre legislatures seguides –tres amb majoria absoluta– al capdavant del Govern han evidenciat que Demòcrates per Andorra necessita obrir una nova etapa i reinventar-se. El procés cap a la refundació es va iniciar a l’executiva del partit celebrada el 6 d’octubre passat, quan el cap de Govern i president de DA va anunciar que deixava el càrrec orgànic per afavorir una renovació profunda dels quadres de direcció. I la materialització del canvi es va emplaçar per al congrés que tindrà lloc el pròxim 29 de novembre. El màxim responsable de portar a terme la transformació i mirar d’impulsar DA de cara a les pròximes eleccions és el el polític que tot el partit espera que sigui qui lideri la llista electoral, Ladislau Baró, que n’assumirà la presidència. Al costat tindrà un altre dels noms que han sonat de manera periòdica com a futurible, el ministre d’Agricultura i Medi Ambient, Guillem Casal, que serà escollit secretari general en lloc de Vicenç Mateu. I, finalment, la tercera pota de poder, la secretaria d’organització, que fins ara ostentava Ester Vilarrubla, recaurà en la presidenta suplent del grup parlamentari de la majoria, l’encampadana Maria Martisella. Tot i que el seu nom encara no s’ha posat sobre la taula com a substituta d’Espot, la promoció cap als òrgans de poder es pot interpretar com el primer senyal que la seva estrella està en alça i ja no se la pot descartar, fins a l’extrem que ens trobem davant la que s’anomena la candidata tapada en el cas que Baró acabi renunciant a la successió. Té formació, trajectòria i capacitat electoral, i per primera vegada hi hauria una dona amb possibilitats reals d’encapçalar un Govern. A l’extrem contrari ens troben la flamant superministra Conxita Marsol, que fins fa poques setmanes era l’escollida per ocupar un dels càrrecs de direcció i ara s’haurà de conformar d’estar a l’executiva. En cap cas, però, no se la podrà descartar de la cursa com a candidata fins a l’últim moment.
La tria de Baró com a número 1 obeeix a un propòsit ben clar: marcar-li encara més el camí cap a la candidatura a cap de Govern, com ho han estat els anteriors presidents de DA, Toni Martí i el mateix Espot. Baró és un polític reconegut, respectat per tot l’espectre polític, amb una trajectòria llarga i contrastada, i aporta una formació sòlida que l’ha situat de nou en primera línia aquesta legislatura com a ministre. Però el més rellevant és que fa consens dins i fora de DA, alhora que és més temut per Concòrdia, l’única formació que pot disputar la victòria electoral a DA. Guillem Casal ha estat vinculat a DA des del primer moment i insufla renovació generacional, mentre que Maria Martisella ocupa una posició equidistant. Només hi ha una veu discordant sobre que els líders del partit ocupin càrrecs públics, l’autodescartat de la cursa, el síndic Carles Ensenyat, que apostaria per una fórmula com la del PNB.
Pactes preelectorals
Un motiu que va esgrimir Espot per demanar el relleu com a número 1 del partit és el de deixar les mans lliures a una nova direcció per dissenyar les possibles aliances preelectorals. Una posició que va prenent més sentit a mesura que avancen i quallen els moviments de Carles Naudi per crear una plataforma liberal. Espot va declarar a l’executiva del 6 d’octubre que “de la mateixa manera que crec que DA no pot guanyar a la Massana sense CC, CC no pot guanyar a la Massana sense DA”. Però resulta que hores d’ara ja no es pot parlar únicament de CC, sinó que cal afegir dos nous actors, Liberals a seques i els liberals d’Acció, que aniran en coalició a les pròximes eleccions amb el partit hegemònic de la Massana. Una plataforma que no té com a objectiu convertir-se en un contrapoder a DA, amb el qual aspira a coaligar-se als comicis del 2027, segons fonts properes, però sí que avisa que serà “un al·licient” per a la formació taronja. Caldrà veure com ho interpreta i com encaixa aquesta nova formació en els plans del futur candidat. I si hi ha prou espai a les llistes electorals per encabir tants pretendents a tocar moqueta, ja sigui al tossal, ja sigui al búnquer o en algun organisme depenent de Govern. En això els d’Acció són especialistes: han col·locat Souque (secretària d’Estat), Pallarés (Institut de les Dones) i Costa (ambaixador) després d’obtenir un irrisori resultat electoral.
Espot repeteix un dia rere l’altre que no avançarà les eleccions. Per tant, cal estar preparat, tot i que el fet que l’acord amb la UE sigui mixt li dona oxigen per acabar la legislatura.
LADISLAU BARÓ, PRESIDENT
Va iniciar la trajectòria com a ministre d’Educació i Cultura (1990 i 1991). Va ser elegit conseller general en diverses legislatures i membre de la constituent. Entre el 2011 i el 2019 va presidir el grup demòcrata. És ministre de Relacions Institucionals, Educació i Universitats.
GUILLEM CASAL, SECRETARI GENERAL
Va entrar al gabinet del cap de Govern el juny del 2015 com a adjunt del coordinador del mateix gabinet. És ministre de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia, i portaveu, i té un rol central en el debat públic i en la comunicació de polítiques governamentals.
MARIA MARTISELLA, SECRETÀRIA D'ORGANITZACIÓ
Va ser consellera general per primera vegada el 2015. Va ocupar la secretària de la Sindicatura i va formar part de diverses comissions. És presidenta suplent del grup parlamentari demòcrata i de la comissió de seguiment i de sostenibilitat de les pensions de la CASS.