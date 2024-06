El sicari del cas Buiques ja compleix la pena a Espanya

detail.info.publicated Redacció Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

La policia va lliurar ahir al matí als seus homòlegs espanyols l’home condemnat per la justícia andorrana en ser considerat que va actuar com a sicari per reclamar un deute de la constructora Buiques. El cos de seguretat va informar en un comunicat adreçat als mitjans de comunicació que l’home hauria sol·licitat el trasllat a Espanya per complir la pena de quatre anys de presó al seu país d’acord amb el conveni existent entre els dos Estats. Durant el matí d’ahir policies de l’Oficina de Cooperació Policial Internacional, amb la col·laboració de la Unitat d’Intervenció Tècnica, el van lliurar a les autoritats espanyoles.