La comunitat fallaire commemora els 10 anys de la inclusió a la llista de la Unesco
Es duran a terme activitats al llarg de tot el cap de setmana a Andorra la Vella i Escaldes
La comunitat fallaire d’Andorra celebrarà, aquest cap de setmana, el desè aniversari de la inclusió de les Falles dels Pirineus a la Llista Representativa del Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat de la Unesco, un reconeixement que es va fer oficial el 1 de desembre del 2015 a Namíbia.
La commemoració arrencarà dissabte al matí amb un esmorzar de germanor i un taller de falles a Escaldes-Engordany. A la tarda, a la Llacuna d’Andorra la Vella, se celebrarà un col·loqui obert sobre els 10 anys de les Falles dels Pirineus, amb la ponència principal de la doctora Mireia Guil, i intervencions d'experts i figures clau del món fallaire andorrà i català.
El diumenge a la tarda, la festa es traslladarà a la plaça Guillemó d’Andorra la Vella, amb actuacions dels esbarts del país, parlaments institucionals, una desfilada de planter fallaire i la gran cremada de falles amb representació de totes les parròquies, a les 20 hores. L’acte clourà amb un concert del Cor Rock d’Encamp.
Blanca Castellví