Networking
Onze empreses andorranes presenten la seva oferta de congressos a agències catalanes
L'esdeveniment s'ha celebrat a Barcelona
L’Andorra Convention Bureau ha celebrat aquesta setmana a Barcelona un workshop amb empreses del sector MICE andorrà i una quinzena d’agències catalanes especialitzades en viatges corporatius i organització d’esdeveniments. La trobada ha servit per presentar les novetats de la destinació per a la temporada d’hivern i reforçar la posició d’Andorra com a referent en congressos, incentius i esdeveniments corporatius.
En total, hi han participat onze empreses adherides a l’Andorra Convention Bureau —entre les quals el Centre de Congressos, Caldea, Grandvalira Resorts, Unnic, Evenia o l’Hotel Hermitage— i agències destacades com Viajes El Corte Inglés, BCD Meetings o BMC Global. Després de la presentació, els professionals han pres part en un dinar de networking orientat a generar noves oportunitats de negoci i enfortir col·laboracions futures.
L’esdeveniment forma part de l’estratègia de l’entitat per consolidar Andorra com una destinació competitiva dins el segment MICE, aprofitant el potencial de l’hivern per combinar infraestructures especialitzades, allotjaments de qualitat i una oferta d’activitats única per a incentius i reunions corporatives.