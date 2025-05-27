Andorra Turisme

L’Andorra Convention Bureau explora les noves tendències del turisme MICE

La formació que ha tingut lloc entre els membres de l’Andorra Convention Bureau.

Redacció
Andorra la Vella

L'Andorra Convention Bureau (ACB) ha celebrat una jornada de formació especialitzada en turisme MICE amb l'objectiu de continuar impulsant Andorra com a destinació de referència en aquest segment. La sessió ha estat dirigida per Grupo Eventoplus, l'empresa líder a Espanya en màrqueting i comunicació especialitzada en el sector MICE. La col·laboració ha permès als participants aprofundir en les tendències més recents del mercat, identificar noves oportunitats i participar en workshops de creació de producte adaptat a la realitat d’Andorra. La formació ha comptat amb l’assistència de 25 membres de l’Andorra Convention Bureau i 4 representants d’Andorra Turisme.

Durant el 2024, les peticions rebudes per l'Andorra Convention Bureau van créixer un 38%. En total, l'any passat el país va acollir 200 esdeveniments MICE, 32 gestionats directament per l'ACB.

