SALUT
La incidència de la grip està lluny del llindar epidèmic
Una nova variant apunta cap a una epidèmia de més virulència
La major incidència de la grip acostuma a arribar entre final de desembre i principi de gener. El monitoratge que porta a terme el ministeri de Salut dels virus respiratoris, amb dades de la setmana passada, indica que la situació ara per ara està lluny del llindar epidèmic: la taxa d’afectació va ser de 8,03 casos per 100.000 habitants, quan la magnitud que marca la propagació dels contagis és a partir de 20,47 casos per 100.000 habitants. La franja d’edat més afectada és àmplia, va dels 25 als 64 anys. No obstant això, les prediccions apunten una major virulència del virus enguany a conseqüència d’una nova variant que ja ha provocat un augment dels contagis en diversos països europeus, avançats al que sol ser habitual.
Els nadons fins a un any són els més afectats pels virus respiratoris
Grip a banda, la vigilància epidemiològica al Principat constata que l’afectació de les infeccions respitaròries agudes va ser la setmana passda de 109,28 casos per 100.000 habitants i, segons l’informe de balanç, “en el període que portem de vigilància es pot observar la tendència estable pel que fa al nombre de casos declarats, aquesta darrera setmana es manté una taxa d’incidència similar, tot i que una mica més elevada, a la setmana anterior”. Els estan patint especialment els més petits, la franja d’edat més afectada és la de 0 a 1 any. De les mostres recollides, més de la meitat eren de VRS (54%), seguides de rinovirus/enterovirus.