Georges-François Leclerc és nomenat representant personal del Copríncep francès
Patrice Faure ha deixat el càrrec per ser cap de la policia de París
Georges-François Leclerc ha estat escollit nou representant personal del Copríncep francès, segons publica el BOPA avui. Leclerc ha estat nomenat per ocupar el càrrec de cap de gabinet d'Emmanuel Macron des del 10 de novembre en substitució de Patrice Faure després de convertir-se en cap de la policia de París.
Georges-François Leclerc té una llarga trajectòria de responsabilitats a l'administració francesa i ha estat prefecte de l'Aube, l'Alta Saboia, Alps Marítíms, Sena-Saint-Denis i Nord i de la regió de la Provença-Alps-Costa Blava. Leclerc va néixer a Suresnes el 26 d'octubre de 1966.
