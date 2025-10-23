FRANÇA
Patrice Faure deixarà de ser representant del Copríncep
Patrice Faure, que fins ara era el representant del Copríncep francès, Emmanuel Macron, deixarà el càrrec a causa del nomenament com a nou cap de la policia de París. La decisió ve arran del nomenament de l’anterior cap de la policia, Laurent Núñez, com a ministre d’Interior el dia 12 passat pel segon govern de Sébastien Lecornu. Ara, Faure deixarà el càrrec per traslladar-se a la capital i el Copríncep Emmanuel Macron es veurà obligat a buscar-li un substitut.
Deixa el càrrec per ser el nou cap de la policia de París
L’exrepresentant de Macron al Principat va ser escollit per complir els requisits de la meritocràcia republicana i tenir una experiència professional excepcional, segons el mitjà francès Le Monde. Faure havia fet carrera a l’exèrcit, arribant a ser oficial, i, posteriorment, membre dels serveis secrets.