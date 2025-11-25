LA DEFENSA DEMANARÀ L'ABSOLUCIÓ A CORTS
Un home acusat de violació nega haver fet tocaments íntims a dones
Judici a un massatgista processat per tres agressions sexuals, dues d’elles violacions
El massatgista acusat de tres agressions sexuals, dues de les quals violacions, va negar rotundament ahir davant del Tribunal de Corts haver fet cap mena de tocament inadequat. Va assegurar que les seves tècniques de treball feien totalment impossible un tocament íntim, ja que no treballa la zona interior de les cuixes, sinó que tracta l’esquena i la part externa de les cames. Segons va declarar l’acusat, tocar la zona genital de qualsevol client implicaria que aquest estigués obert de cames, cosa que, segons ell, no es va produir en cap de les sessions. De totes maneres, en el judici el massatgista va acceptar que durant la teràpia física els seus clients estaven sempre en roba interior i que no els proporcionava cap mena de tela o manta amb què tapar-se, un detall que va destacar que els pacients coneixien prèviament.
Una de les víctimes era menor d'edat quan es van produir els fets
L’home va ser detingut i posat en presó preventiva el març de l’any passat, després que tres dones l’acusessin d’agressió sexual i violació. La primera denúncia es va produir l’octubre del 2022, quan una víctima, que encara era menor al moment dels fets, va assegurar haver rebut tocaments sense consentiment a les parts íntimes. Més tard, l’any 2024 van arribar dues denúncies més, fet que va provocar la detenció i entrada a la presó. La Fiscalia vol una condemna de 16 anys de presó ferms, a banda de les responsabilitats civils corresponents als danys causats a les víctimes. Per la seva part, la defensa assegura que demanarà l’absolució de l’acusat.
L’acusast afirma que el seu mètode impedeix tocaments inadequats
El processat també hauria esborrat algunes converses de WhatsApp amb les víctimes. En el judici, la Fiscalia va presentar múltiples fotocòpies de conversacions que l’acusat mantenia amb una de les dones. Segons el fiscal, els missatges presentats a la fotocòpia mostraven diferències amb les converses del telèfon de l’acusat, donant a entendre que les hauria esborrat. També es va veure que l’home, de 57 anys, 55 en el moment dels fets, feia preguntes de caràcter personal a les víctimes via WhatsApp. Respecte a l’absència dels missatges, va afirmar no tenir record d’haver esborrat res. També es van notar algunes incongruències amb el nombre de visites, errors que l’home va atribuir a oblits puntuals i al fet que comparteix el telèfon de l’empresa amb la seva dona.
Durant la setmana continuarà la vista amb les declaracions dels testimonis, per tal d’esclarir com eren les tècniques de l’acusat.