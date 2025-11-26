Reciclatge
Els comuns enfoquen la setmana de Prevenció de Residus en l’electrònica
Enguany se celebrarà fins aquest diumenge
Del 22 al 30 de novembre, els set comuns d’Andorra participen novament en la Setmana Europea de la Prevenció de Residus (SEPR) a través de la campanya ReciclemBé, que enguany posa el focus en els Residus d’Aparells Elèctrics i Electrònics (RAEE), un tipus de residu en creixement constant i amb un fort impacte ambiental si no es gestiona correctament.
Els RAEE inclouen dispositius tan habituals com telèfons, ordinadors, rentadores, televisors o consoles, que contenen materials valuosos però també substàncies contaminants. Per això, la SEPR 2025 té com a objectiu reforçar la conscienciació ciutadana i promoure un consum més responsable.
Entre les accions destacades, ReciclemBé impulsarà una campanya de street marketing a totes les parròquies, amb tòtems informatius que mostraran l’impacte ambiental de la producció d’aparells electrònics i la quantitat d’aigua necessària per fabricar-los. Els elements exposats —com mòbils, portàtils o televisors— ajudaran a visualitzar la magnitud del problema.
El reciclatge electrònic centra la setmana de Prevenció de Residus
