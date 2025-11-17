Medi Ambient
El reciclatge electrònic centra la setmana de Prevenció de Residus
Del 22 al 30 de novembre, el país organitza tallers, visites guiades i accions solidàries per promoure la reducció i reutilització de les deixalles
El Govern, amb la col·laboració dels comuns i diverses entitats del país, organitza del 22 al 30 de novembre un ampli programa d’activitats per celebrar la Setmana Europea de Prevenció de Residus. L’edició d’enguany, sota el lema “Connecta el valor, apaga el residu”, posa el focus en el reciclatge dels residus d’aparells elèctrics i electrònics (RAEE) i en la gestió responsable dels recursos.
Entre les activitats principals, el dijous 27 de novembre s’oferirà una visita guiada a la planta de tractament de RAEE del grup Refesa, a Aixovall, i un taller de reparació de petits electrodomèstics en col·laboració amb ADELCA. Ambdues activitats són gratuïtes però requereixen inscripció prèvia a través d’Andorra Sostenible.
El dimecres 26 es farà una campanya de recollida de mòbils i rúters vells a l’avinguda Meritxell, 86, amb el suport d’Andorra Telecom i la Fundació Nostra Senyora de Meritxell, a més d’una projecció del documental The Art of Giving als cinemes Illa Carlemany.
També hi haurà accions de sensibilització a totes les parròquies, un concurs infantil “Fabrica un robot amb material reciclat”, una venda solidària de làmpades de segona mà, tallers de compostatge a la Massana i un joc sostenible per a escolars a Escaldes-Engordany.
Amb aquestes propostes, el Govern vol implicar la ciutadania en la lluita contra el malbaratament i la reducció de residus, reforçant el compromís amb un futur més sostenible.
PARRÒQUIES
Accions per conscienciar la població de la importància de reduir els residus
Redacció