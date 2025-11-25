Medi Ambient
Vuit exemplars d'os bru detectats a Andorra aquest any
S'ha detectat, per primer cop, una lleu presència al sud-oest
El seguiment dut a terme pel departament de Medi Ambient i Sostenibilitat i pel Cos de Banders ha permès confirmar el pas de vuit exemplars d’os bru per territori andorrà des del gener. Els animals s’han detectat principalment a les zones frontereres del nord del país, tot i que enguany també s’ha registrat, per primer cop, una lleu presència al sud-oest. Fins ara, no s’ha constatat cap atac a cabanes ramaderes.
Les dades s’han compartit en una reunió entre el ministre de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia, Guillem Casal, i l’Associació de Pagesos i Ramaders d’Andorra (APRA), on també s’ha informat sobre les proves genètiques, les mesures de prevenció aplicades i el seguiment mitjançant collars GPS. El Govern d'Andorra ha reiterat el compromís de minimitzar els riscos i de mantenir una col·laboració activa amb el sector ramader
NACIONAL
Cinc ossos identificats a Andorra
Redacció