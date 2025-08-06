Medi Ambient
Cinc ossos identificats a Andorra
Els banders han detectat un exemplar nou aquesta primavera
Cinc ossos bru diferents han visitat les muntanyes andorranes des de que es fa control d'aquests animals. La xifra l'ha donat a conèixer el titular de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia, Guillem Casal, en la roda de premsa d'aquesta tarda on ha especificat que es tracta de quatre mascles i una femella. Casal ha indicat que un d'aquests mascles ha estat identificat per primera vegada aquesta primavera i de la resta es té constància de diferents estades a Andorra.
El ministre ha explicat que el sistema de control que fan els banders ha permès la recollida de 12 mostres aquest any que ja han estat analitzades i han donat com a resultat la identificació dels cinc plantígrads. Els agents han recollit 8 mostres més, 7 de pel i una de femta, que estan pendent de ser analitzades per determinar si corresponen a ossos bru que ja han estat detectats al Principat. Guillem Casal ha destacat que "estem en una línia d'estabilització" pel que fa al nombre d'exemplars que visiten Andorra i que s'ha de donar un missatge de "tranquil·litat" a la població i informar amb transparència. I ha recalcat que no s'ha detectat "cap atac" d'os al país i que sempre es mouen per la mateixa zona nord del territori: Setúria, tot el parc del Comapedrosa, l'Angonella, Sorteny i Ransol.
Imatges des del maig
Casal ha donat més detalls de les estades de l'os a Andorra després que els banders hagin publicat a les xarxes socials algunes de les darreres imatges de l'exemplar d'os bru present al Principat que s'han anat captant des del passat mes de maig. Els agents recorden que "l'os bru és una de les espècies catalogades en perill d'extinció" que està present a les muntanyes d'Andorra i la difusió d'imatges es pot dur a terme gràcies al seguiment constant i continu que es fa tant des del ministeri de Medi Ambient com des del cos.
Els banders assenyalen que aquest control permet recollir mostres que ajuden a fer un millor monitoratge del plantígrad i han anunciat que "de les mostres recollides just després de l'hivern, només s'ha detectat la presència d'un nou exemplar", tal com ha comentat el ministre Casal. El cos de Medi Ambient ha donat el mateix missatge de que "la situació actual al país és estable" respecte al moviment d'animals i destaquen que durant aquest temps no s'ha registrat cap dany a l'agricultura o ramaderia.
El cos de banders recorda que en cas de trobar rastre d'algun os, se'ls pot contactar directament al telèfon 148. I remarquen que a la web del cos hi ha publicades un seguit de recomanacions sobre com actuar en cas de trobar un plantígrad a la muntanya.