Andorra frega els 89.000 habitants
Els col·lectius que més creixen són el colombià, l'argentí i el peruà
La població resident estimada d’Andorra ha arribat a 88.881 persones a 31 d’octubre del 2025, segons les últimes dades del departament d’Estadística. La xifra representa un augment del 2,4% respecte al mateix mes del 2.024, és a dir, 2.080 residents més.
Per nacionalitats, destaca l’impuls del grup d’altres nacionalitats, que creix un 8,5%, amb increments significatius de residents colombians, amb 379 més, la qual cosa suposa un creixement de quasi el 30% en un any. I segueixen la mateixa tendència, les persones de nacionalitat peruana, que també han augmentat un 27,8% o cosa que és el mateix, 211 peruans i les de nacionalitat argentina, que també creixen, però de forma més moderada, un 4,5%, 141 persones, respecte al mes d'octubre del 2024. En canvi, la població de nacionalitat portuguesa disminueix un 1,5%.
Els residents andorrans i espanyols també augmenten, però amb taxes més moderades, un 1% i un 1,8% respectivament. D'aquesta manera, els andorrans passen a ser de 39.378 el mateix mes de l'any passat a 39.748, mentre que els habitants del país veí, passen de ser 20.596 a quasi 21.000.
El creixement es concentra especialment a Canillo, on la població ha crescut un 7% més, a Ordino un 3,2% i a La Massana, un 3% també, tot i que totes les parròquies registren incrementen, això sí, Sant Julià és la que ha registrat un creixement més lent, només 130 persones.
Pel que fa a l’estructura d’edat, el 73,4% de residents es troba en edat laboral mentre que els menors de 15 anys són el 10,9% i els majors de 64 anys, el 15,8%.
D’altra banda, la població registrada als censos comunals —que inclou persones inscrites però no necessàriament residents efectius— se situa en 93.745 persones, un 1,2% més que l’any anterior. La diferència entre població registrada i estimada continua reduint-se i baixa fins al 5,5%, la xifra més baixa dels darrers anys.
