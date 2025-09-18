Demografia
La població augmenta a 88.406 habitants
L'augment de colombians, peruans i argentins lidera el creixement de l'últim any
La població del Principat continua creixent i s'enfila fins els 88.406 habitants a l'agost, segons ha publicat aquest dijous el departament d'Estadística. El total de residents del mes passat suposa un increment del 2,2%, respecte el mateix període de l'any anterior, amb 1878 persones més. L'augment respecte al juliol és de 100 censats.
L'augment de la població continua motivat per l'arribada de residents d'altres nacionalitats, que registra una pujada de 1.102 persones, respecte a l'agost de 2024. La variació més important és la dels colombians, amb un creixement del 28,7%, passant de 1.221 registrats a 1.572. Els peruans han incrementat un 28,1%, passant de 725 a 929. Pel que fa als argentins, l'augment és del 4,7%, amb 3.313 censats, 148 més que l'any anterior.
La pujada d'habitants deixa el total d'andorrans en 39.672, un 0,9% per sobre de l'agost del 2024. La xifra d'espanyols passa de 20.491 a 20.841, un 1,7% més; la de francesos creix un 5%, de 3.814 a 4.006; i la de portuguesos segueix la tendència a la baixa amb una caiguda del 1,5%, ja que n'hi ha 8.457 pels 8.584 de l'any passat.
El nombre de menors de 15 anys continua en descens, amb una baixada del 1,7% en dotze mesos. L'informe assenyala que hi ha 9.693 infants al Principat i l'agost del 2024 n'eren 9.865. L'envelliment de la població es concreta a més en l'augment d'un 4,9% dels majors de 64 anys, que passen de 13.237 a 13.888 persones.
Canillo lidera el creixement
La població de Canillo és la que ha guanyat més població percentualment en l'últim any. Estadística indica que el creixement ha estat d'un 6,5%, 388 residents nous que eleven el total a 6.337. La segueix Ordino, la parròquia amb menys habitants d'Andorra, que ha augmentat en un 2,7%, 149 persones per arribar a 5.636. L'ordre d'increment per percentatges segueix amb la Massana que suma 304 censats; Encamp, 301; Escaldes, 306; Andorra la Vella, 339 i Sant Julià de Lòria, 91.
La xifra d'habitants publicada per Estadística se situa molt per sota dels 94.296 residents que té Andorra segons els registres comunals, que representa un 2% més dels 92.478 que tenien censats les parròquies l'agost del 2024.