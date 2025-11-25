Literatura
Nova edició del premi Bagaleu de novel·la curta de ficció climàtica
Enguany s'amplia la dotació i es crea una modalitat específica per a joves andorrans
El Govern d’Andorra i la Fundació BOMOSA impulsen la segona edició del premi de ficció climàtica amb una dotació ampliada i una nova modalitat per a joves andorrans. A més del premi principal —dotat enguany amb 6.000 euros per a obres de 40.000 a 70.000 paraules—, s’incorpora una categoria juvenil amb 1.500 euros per a textos més breus (de 2.000 a 8.000 paraules). Totes les obres hauran d’estar escrites en català i imaginar futurs possibles amb una presència significativa d’Andorra davant del repte climàtic.
La convocatòria s’obrirà aquest mes de novembre i es tancarà el juny del 2026. El veredicte es coneixerà a la tardor i els llibres guanyadors es publicaran el març del 2027. Com a novetat, s’incorpora un primer cribatge professional per garantir una selecció més acurada.
NACIONAL
El psicòleg Jordi Escoin guanya el premi Bagaleu
Redacció