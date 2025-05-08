Fundació Bomosa
El psicòleg Jordi Escoin guanya el premi Bagaleu
El veterinari Eduard Martí Blanch ha estat el finalista
El psicòleg especialista en aplicació de la tecnologia per a persones amb discapacitat, Jordi Escoin Homs, ha estat el guanyador del premi Bagaleu, dotat amb 3.000 euros. Escoin ha publicat més d'una trentena de relats en diverses antologies i revistes. El finalista ha estat Eduard Martí Blanch, neuròleg veterinari, i autor de diversos relats, ha estat dotat amb un premi de 1.500 euros.
El premi Bagaleu, impulsat per la Fundació Bomosa, ha celebrat la primera edició amb la voluntat de promoure la narrativa de ciència-ficció climàtica escrita en català amb Andorra com a protagonista. La primera edició ha rebut 28 obres procedents de diversos punts dels territoris de parla catalana. L’acte de lliurament s’ha celebrat avui a les instal·lacions de Hive Five i ha comptat amb la presència de diverses autoritats i representants institucionals.