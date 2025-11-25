Estadística

El Govern incrementa fins als 4,77 milions les subvencions esportives del 2025

Suposa un creixement del 3,5% respecte al 2024

Quantitat de diners destinats als diferents programes del Programa d'Alt Rendiment d'Andorra

Quantitat de diners destinats als diferents programes del Programa d'Alt Rendiment d'Andorra

Redacció
Redacció

Creat:

Actualitzat:

Durant l'any 2025 s'han atorgat a Andorra un  total de 4.774.514, 86 euros en subvencions i ajuts a l'esport, el que suposa un 3,5% més de fons que el 2024, segons dades del departament d'estadística d'aquest dimarts. D'aquests diners, la major part del pressupost, més de 4,4 milions d'euros, ha anat orientat a subvencions per a federacions i entitats esportives, una xifra que consolida la tendència a l’alça dels darrers anys. La Federació Andorrana d’Esquí és, un cop més, la que rep la part més important del finançament: el 30% del total.

Els ajuts puntuals han sumat 347.649,79 euros, gairebé la mateixa xifra que l’any passat. D’aquest import, un 46% s’ha repartit equitativament entre quatre entitats: el BC Andorra, la Federació d’Atletisme, la Federació de Voleibol i la Federació de Rugbi, en el marc de la preparació dels Jocs dels Petits Estats 2025.

El Programa d’Alt Rendiment d’Andorra (ARA) també creix amb força: enguany ha becat 53 esportistes, nou més que la temporada anterior, i ha mobilitzat 418.612,50 euros, un augment del 12%. El Programa Elit concentra el 46,2% dels ajuts, seguit del Programa Promeses, amb un 35%. Destaquen també els increments del programa Joves Promeses i del recent Esports Col·lectius.

Finalment, els premis per resultats internacionals han repartit 58.500 euros. El Govern subratlla que les dades reflecteixen el seu compromís amb la tecnificació esportiva i el suport al teixit federatiu.

