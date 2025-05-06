POLÍTICA ESPORTIVA
Govern augmenta 161.000 euros les ajudes a l'esport fins als 4,7 milions
Les subvencions habituals s'incrementen un 3,5% fins als 4,4 milions i els ajuts pels Jocs dels Petits Estats suposaran 347.649 euros
Govern destinarà 4.774.514, 86 euros en ajuda a l'esport entre les subvencions habituals i els ajuts per la preparació dels Jocs dels Petits Estats, 161.000 euros més que a la convocatòria de l'any passat. Desglossant, la subvenció ordinaria per aquest 2025 és de 4.426.865,07 euros, un 3,51% més que l'any passat, mentre que l'ajut per preparar els Jocs augmenta en 11.000 euros fins als 336.000 euros.
L'entitat que rebrà un major suport econòmic de Govern tornarà a ser la Federació Andorrana d'Esquí amb 1.326.000 euros, 26.000 euros més que l'any passat, seguida per la Federació Andorrana de Muntanyisme, que passa de 298.000 euros l'exercici anterior als 303.960 euros d'enguany. A nivell de clubs, el VPC manté els 241.000 euros que ja va rebre al 2024, mentre que l'FC Andorra perd poc més de 1.000 euros i es queda en 17.000.
A nivell global, la ministra de Cultura i Esports, Mònica Bonell, va assenyalar que "anirem defensant poder acompanyar a les entitats i que les ajudes vagin creixent, però això depèn del pressupost total del Govern i les polítiques i prioritat que hi hagi", i ha afegit que "tot i les polítiques que s'han fet per destinar diners a l'habitatge, a nivell esportiu hem pogut anar augmentant les partides, i ho seguirem defensant perquè una societat cohesionada és fonamental, i l'esport ajuda a aquesta cohesió".