Marsol descarta una liberalització total del mercat de lloguer el 2026

El Govern descarta una liberalització total del mercat. Aquest escenari xoca amb el de l'Associació de Propietaris (APBI), que defensa una desintervenció completa, però Conxita Marsol ha assegurat que “no anirem amb aquesta idea: serà una desintervenció progressiva i garantista, amb mesures que deixaran la ciutadania molt tranquil·la”. La ministra d’Habitatge ha avançat que el projecte de llei es presentarà de cara al mes de desembre en declaracions posteriors a la presentació de l'Andorra Business Market.
Marsol ha explicat que ja s’han reunit amb l’APBI i que la setmana vinent ho faran amb la Plataforma pel Dret a l’Habitatge, en el marc dels treballs per a la descongelació dels lloguers. En relació amb aquesta qüestió, ha remarcat que els propietaris neguen haver posat sobre la taula cap xifra concreta d’augment, tot i que el president de l’associació, Jordi Marticella, va apuntar a un increment mínim del 30% durant el programa Parlem-ne de Diari TV.
Paral·lelament al debat sobre la descongelació, el Govern continua impulsant el parc públic d’habitatge. “Ara estem a punt de posar en circulació els pisos d’Encamp; ben aviat traurem els d’Arinsal i els de Font de Ferro. Tot això són mesures que volíem tenir a punt abans de prendre decisions sobre aquesta qüestió”, ha conclòs la ministra.
