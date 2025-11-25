Infraestructures
FEDA refà la licitació de l’ETR del riu Runer per optar al finançament del BEI
El nou període es reprendrà el 2026
L'empresa Forces Elèctriques d'Andorra (FEDA) ha decidit declarar desert el projecte de construcció de l’Estació Transformadora i Repartidora (ETR) del Riu Runer amb l’objectiu de reformular els plecs de licitació i adaptar-los als criteris que exigeix el Banc Europeu d’Inversions (BEI). Aquesta reformulació permetrà que la futura infraestructura –considerada clau per a la transició energètica del país– pugui optar al finançament europeu. La nova licitació es reprendrà durant el 2026.
NACIONAL
Preparatius per a la nova línia amb Espanya
Dolors Moreno
L’ETR és una peça essencial en el procés d’electrificació i descarbonització d’Andorra, ja que serà la subestació que rebrà l’energia procedent de la nova línia d’alta tensió amb Espanya, una connexió que duplicarà la capacitat d’importació elèctrica del país. En un context d’increment de la demanda i de projectes vinculats a la mobilitat elèctrica, la calefacció sostenible i les energies renovables, FEDA considera imprescindible reforçar les interconnexions per garantir el subministrament i assolir la neutralitat de carboni el 2030.
Perquè el projecte pugui rebre el suport del BEI, els plecs s’hauran de publicar al Diari Oficial de la Unió Europea i al portal del mateix banc, i les empreses candidates hauran de signar compromisos d’integritat, responsabilitat social i criteris ambientals establerts per l’entitat financera.
La decisió de reformular la licitació arriba després de la visita d’una delegació del BEI el juliol del 2024, en què van conèixer diversos projectes estratègics de l'empresa elèctrica: la nova interconnexió amb Espanya, l’ETR del riu Runer, l’expansió de FEDA Ecoterm i el parc eòlic del pic del Maià.