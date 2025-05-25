ENERGIA
Preparatius per a la nova línia amb Espanya
FEDA convoca el concurs per a la construcció de l’Estació Transformadora del riu Runer
La nova interconnexió elèctrica amb Espanya suposa una obra civil amb diferents arestes, que inclouen la construcció d’una nova Estació Transformadora (ETR) a tocar de la frontera i que FEDA ja ha licitat per tal d’engegar un procés que es preveu que culmini el 2029. El primer esglaó del concurs és el termini de presentació d’ofertes, que finalitzarà a mitjans de setembre.
Tal com s’apunta al plec de bases el projecte negociat des de fa molts anys, permetrà “augmentar significativament la capacitat d’importació d’electricitat i la seguretat del subministrament d’Espanya, fet que permet complir les previsions de creixement de la demanda energètica del país”. Una doble línia de 225 kV d’una longitud de 15,5 quilòmetres des d’Adrall que finançarà també Andorra –així està previst al conveni subscrit entre les dues administracions– que requereix una instal·lació transformadora i repartidora a tocar de la frontera per tal d’adaptar la tensió a la de la xarxa elèctrica andorrana, de 110 kV, i fer-ne la distribució de l’energia.
El planning indica que hauria d’entrar en funcionament el 2029
La licitació s’ha dividit en dos lots: la construcció de l’ETR, que inclou el subministrament i la instal·lació d’equips, excepte els dos transformadors de potència, que són objecte del lot 2. Les empreses licitadores podran concórrer a l’adjudicació d’un dels dos lots o bé fer-ho per tots dos. Es tracta d’una obra que es planteja a 4 anys vista, el planning indica que es vol tenir en funcionament el segon trimestre del 2029 (durant el 2028 es preveuen proves prèvies a la posada en marxa), amb la qual cosa és la data prevista perquè el reforç de la interconnexió amb la font energètica espanyola es materialitzi.
Impacte
Una de les qüestions que ja ha treballat FEDA prèviament és l’impacte paisatgístic. S’és especialment sensible –i així s’indica al plec de bases– perquè estarà situada a tocar de la carretera general 1, una de les portes d’entrada al Principat. S’ha elaborat un avantprojecte que haurà de ser la base per al desenvolupament del projecte, que ha d’incloure el dimensionament de l’estructura i fonaments, la distribució interior, l’aspecte visual exterior, instal·lacions i tot allò que es consideri necessari. També la proximitat a la carretera ha de preveure l’impacte en la mobilitat mentre durin els treballs. Per això el plec de bases apunta que qualsevol operació que afecti el trànsit haurà d’anar acompanyada d’una planificació detallada i prèviament pactada amb les autoritats corresponents, Mobilitat i comú.