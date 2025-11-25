Mobilitat
Fase groga per passar el port d'Envalira i a partir del Serrat i Pal
La previsió és que la nevada baixi fins als 1.000 metres
Les precipitacions de neu que han caigut des d'ahir al vespre obliguen a circular amb equipaments a les zones més altes d'Andorra. Mobilitat ha activat la fase groga per passar el port d'Envalira per la General 2 i per circular per la General 3 a partir del Serrat i per la General 4 des de Pal.
NACIONAL
Les fortes ventades activen l’avís groc a tot el Principat
Redacció