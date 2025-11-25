Mobilitat

Fase groga per passar el port d'Envalira i a partir del Serrat i Pal

La previsió és que la nevada baixi fins als 1.000 metres

La neu ha caigut amb més intensitat al Pas de la Casa

Redacció
Andorra la Vella

Les precipitacions de neu que han caigut des d'ahir al vespre obliguen a circular amb equipaments a les zones més altes d'Andorra. Mobilitat ha activat la fase groga per passar el port d'Envalira per la General 2 i per circular per la General 3 a partir del Serrat i per la General 4 des de Pal.

