METEOROLOGIA
Les fortes ventades activen l’avís groc a tot el Principat
Les temperatures baixaran, amb màximes inferiors a cinc graus
L’entrada d’un front a partir d’ahir a la tarda va provocar que el servei Meteorològic activés l’avís groc per fortes ventades des d’avui a les nou del matí fins dijous. Les precipitacions que arribaran afectaran sobretot el nord del país, amb la cota de neu que anirà baixant des dels 2.000 metres fins als 1.200. Serà avui quan les nevades s’intensificaran al nord i la cota de neu anirà baixant fins als 800 metres a la nit, “tot i que al centre i sud, aquestes nevades seran amb molta menor intensitat”, apunta el servei Meteorològic.
El vent s’intensificarà, amb ràfegues que poden superar els 40 quilòmetres per hora al centre del país. Demà les nevades aniran perdent intensitat i seran residuals a l’extrem septentrional d’Andorra. El protagonista, però, serà el vent, amb ràfegues de 60 quilòmetres per hora al centre del país i de fins a 100 quilòmetres per hora en altitud.
Les temperatures aniran a la baixa fins demà, que serà el dia més fred de la setmana, amb màximes que no superaran els cinc graus a la capital o els -8 al Pas de la Casa, i mínimes de zero graus a Andorra la Vella o -4 a 1.500 metres.
El servei Meteorològic d’Andorra va publicar ahir a la xarxa social X l’avís d’alerta groga juntament amb les previsions de les fortes ràfegues de vent que s’esperen fins dijous i advertint que també s’esperen nevades.