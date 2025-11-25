Política
CC valida l'acord amb Pintos i espera saber el candidat de DA per renovar la coalició
La formació massanenca veu en Demòcrates el soci amb el que se sent més còmode
El congrés de Ciutadans Compromesos (CC) va validar ahir l'acord assolit al Consell General amb el parlamentari liberal Víctor Pintos fins a final d'aquesta legislatura. La formació massanenca va deixar clar que per a les properes eleccions generals s'haurà de tornar a parlar per renovar l'entesa amb Liberals sense tancar la porta a cap acord, i tampoc descarta que es pugui entendre amb Acció, amb qui de moment no hi ha cap acord, segons han explicat fonts de l'executiva.
CC es defineix com un partit de centre dreta i considera que el soci amb el que se senten més còmodes és Demòcrates (DA) amb qui formen part de la majoria que dona suport al Govern de Xavier Espot. Ciutadans Compromesos està esperant que DA mogui fitxa i presenti el candidat a cap de Govern i prengui la iniciativa per renovar la coalició. El posicionament de la formació massanenca és que es pugui tancar l'acord actual amb Demòcrates.
Dos congressos per a un nou tauler polític
El congrés celebrat anit a la Massana va servir perquè els integrants de la formació presentessin la feina que s'està desenvolupant al comú de la Massana i per part dels càrrecs de CC que tenen responsabilitats al Govern.