POLÍTICA
Dos congressos per a un nou tauler polític
La reunió de Liberals valida l’acord amb CC i avançar en la futura refundació amb Acció
Liberals consolida l’estratègia de col·laboració amb altres formacions polítiques de centredreta. Després del congrés d’ahir, la presidenta del partit, Cristina Rico, va confirmar l’aprovació de l’acord amb Ciutadans Compromesos, un pacte que estableix les bases d’una cooperació política entre ambdues formacions. “És un acord que regula aquesta col·laboració”, va explicar Rico, tot detallant que es tracta d’un document consensuat que dona accés al grup parlamentari, sempre que hi hagi una voluntat explícita per part dels integrants.
L’acord preveu la creació d’una comissió política conjunta per definir línies d’actuació i compartir posicions. “Es parlarà de les línies polítiques, de l’actuació dels partits i sobretot d’intercanviar informació i punts de vista”, va afirmar Rico. La col·laboració es limitarà a l’àmbit polític i no inclourà la gestió interna dels partits.
“Hi ha hagut suport total a la proposta d’avançar en els contactes amb Ciutadans”
Paral·lelament, Liberals manté oberts els ponts amb Acció, amb qui es busca una aproximació més ideològica. “Amb Acció és més intentar tornar a reunificar el partit. És una relació més propera”, va admetre. En aquest cas no existeix cap document signat, sinó una voluntat expressa de treball conjunt. Tot i un vot en contra, la resta dels afiliats van avalar la línia estratègica. La presidenta va voler aclarir que l’objectiu és recompondre l’espai liberal de cara a les eleccions, com ja s’havia manifestat abans del congrés. “Ara hi ha un camí per recórrer”, va dir, tot reconeixent que l’escenari obert hauria de desembocar en una “refundació liberal”. El congrés va ratificar l’única candidatura per a l’executiva continuista, encapçalada per Rico i amb Jordi Cerqueda i Víctor Pintos de vicepresident primer i segon.
La formació de la Massana exposa les opcions d’una futura aliança
Liberals i Acció van oficialitzar fa dies la nova entesa, superant la ruptura que els va portar a concórrer per separat a les eleccions generals. El pacte no implica la fusió de les sigles, però sí l’establiment d’una executiva conjunta per donar solidesa a la col·laboració. El repte és ampliar-ho amb la incorporació de Ciutadans Compromesos, amb qui Liberals ja manté vincles.
Ciutadans Compromesos també va celebrar ahir un congrés –que no havia acabat en el moment de tancar l’edidició–, per posar sobre la taula la situació financera i explorar ajustos interns, inclosa una futura modificació dels estatuts. Tot i que assegura que encara és prematur parlar d’un escenari electoral, la formació no descarta establir aliances, especialment amb Liberals, amb qui ja manté una relació fluida. Des del partit es remarca que les decisions busquen reforçar l’organització a mitjà termini.