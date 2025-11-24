Societat
Pallarés fa un bon balanç de la campanya de sensibilització d'enguany de l'Institut de la Dona
L'acció ha arribat fins a les 199.000 visualitzacions
L’Institut Andorrà de les Dones ha celebrat aquest dilluns una jornada centrada en la sensibilització i la lluita contra la violència de gènere, que ha començat amb la projecció del curt 'La foguera', de la directora Àlex Gazner. Després de la projecció, la secretària general de l'ens Judith Pallarés ha donat la benvinguda als assistents i ha remarcat la importància de generar espais de reflexió que permetin abordar aquesta problemàtica amb una mirada transversal i compromesa, com la taula de debat 'La violència de gènere: implicacions jurídiques i conseqüències socials'.
L’agent del grup de delictes contra les persones del cos de policia d’Andorra, Dolors Artuñedo; el fiscal general adjunt, Ivan Alís, i la psicòloga del Servei d’Atenció a les Víctimes de Violència de Gènere del Govern, Mònica Álvarez, han apuntat els principals reptes davant el seu dia a dia i la feina fer que encara queda, tot indicant que cada cop hi ha més mitjans per denunciar als agressors i protegir a les víctimes. La moderació és a càrrec de l’anterior secretària general de l’IAD, Montse Ronchera, que guia un intercanvi d’experiències i perspectives sobre els reptes institucionals, socials i humans que comporta la violència masclista. "Entenem el que no tothom denuncia i per nosaltres l'interessant és que sí que es faci. Estem evolucionant per evitar la revictimització, amb un despatx que puguin venir i acompanyar des d'advocats per cursa aquesta denúncia", ha detallat Artuñedo, tot indicant que el procés busca ser el més discret possible, ràpid i sense tornar a revictimitzar a la víctima.
La jornada s'ha tancat amb la presentació, per part de la secretària general Judith Pallarés, de la nova campanya del IAD, 'La teva veu compta, la teva mirada compta'. Pallarés ha explicat que "des de l’Institut Andorra de les Dones, vam començar ja fa, ara farà un any, una campanya, 'La teva mirada i la teva veu compta', i que tenia molt a veure a poder anar dins de les xarxes socials llençant missatges que expliquessin aquestes violències". Ha destacat que ha estat "una participació, una col·laboració conjunta amb el Consell Superior de Justícia i també amb el departament de policia i el Govern", i que l’impacte ha estat significatiu perquè "si sumem totes les visualitzacions que hem tingut, arriba a 199.00
Pallarés apunta que la iniciativa ha estat "una primera experiència que hem mantingut durant tot l’any per continuar amb el mateix, enllaçar aquest missatge de solidaritat, de respecte i, sobretot, de risc de violència, que, lamentablement, sembla que no es redueix", tot referenciant a les dades publicades per la secretaria d'estat que ho ratifiquen. També ha remarcat que "hi ha molt aquest discuros que diuen que és fals, que no és per a tant, i, al final, les dades mostren que no és així", motiu pel qual ha insistit que "la campanya que nosaltres llançàvem va amb aquesta idea".
Formació per evitar la revictimització amb la UdA
Pallarés ha explicat, sobre les actuacions per evitar la revictimització, que "hem començat també per una formació que es farà amb tots els agents, sobretot adreçada a totes aquestes entitats i institucions que treballen en la intervenció en el procés de les víctimes". Ha detallat que "ho hem treballat amb la Universitat d’Andorra, hem tancat un temari i, de fet, les persones que avui participen en la taula són formadores per aquesta formació que començarà a partir del mes de febrer", amb la finalitat que "ajudarà molt a poder tractar aquests protocols, a entendre quan les coses no cal tornar-les a demanar".
Ha subratllat que "és molt important evitar aquestes dobles victimitzacions, triples, quàdruples, que es produeixen" i que la formació "ha sigut obligatòria de cara a les persones que estan dins de les administracions que han de tractar amb les víctimes". Segons ha indicat, la voluntat és que "sigui una formació continuada per poder cada cop millorar aquests processos" i que també s’ha buscat "més transversalitat, que coneguessin entre les institucions com es treballen també els protocols des de les altres entitats per no iniciar des de zero aquesta situació".
Àlex Ripoll