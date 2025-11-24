Infraestructures
Inaugurada la galeria parallaus de l'Ospitalet
La infraestructura, de 300 metres de longitud, protegirà l'RN20 dels riscos d'allaus a l'hivern
El cap de Govern, Xavier Espot, i el prefecte de la regió d’Occitània, Pierre-André Durand, han inaugurat aquest dijous el parallaus H2 a l’Ospitalet-près-l’Andorre, una obra estratègica per reforçar la seguretat i la connexió viària entre Andorra i França. El projecte, iniciat el 2024, ha estat finançat a parts iguals per ambdós estats i s’emmarca dins els acords de millora de les carreteres RN20, RN320 i RN22.
Amb una inversió global superior als 26 milions d’euros, la galeria de 300 metres protegirà el tram més vulnerable de la carretera davant les allaus que sovint afecten la zona durant l’hivern. Espot ha subratllat el valor simbòlic i pràctic d’aquesta cooperació transfronterera, destacant la seva importància per al desenvolupament econòmic, especialment al Pas de la Casa.
Durand ha remarcat que la infraestructura és una mostra del compromís francès amb la mobilitat segura en territori de muntanya i ha elogiat l’entesa amb el Govern d’Andorra. Amb aquest projecte, es reforça la resiliència d’una via per on circulen fins a 8.000 vehicles diaris en caps de setmana, essencials per al comerç, el turisme i la vida quotidiana a banda i banda de la frontera.
Durant la dècada dels vuitanta, diverses allaus van arribar fins a la carretera, fet que obligava a dur a terme tasques d’inspecció i a desencadenar allaus mitjançant explosius. Tot i aquests dispositius preventius, no es podia garantir la seguretat de la carretera davant les allaus de neu pesada o de neu de fusió acumulada a la base del vessant, que són difícils de desencadenar. L’últim episodi va ser el 2015, quan una allau va arrossegar un vehicle, afortunadament sense causar víctimes. La carretera va romandre tancada durant deu dies.
Els estudis d’anàlisi del risc d’allaus al corredor H2 han confirmat que el desencadenament preventiu no garanteix la seguretat dels usuaris en episodis de neu pesada o de fusió. En aquestes condicions, només el tancament de la carretera evita riscos, i per això els experts conclouen que una galeria paraval és l’única solució capaç d’assegurar alhora la viabilitat i la seguretat del pas.