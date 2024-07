La galeria parallaus de l'Ospitalet evitarà talls de carretera a partir de l'octubre del 2025

detail.info.publicated Redacció Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Els tancaments de la carretera RN320 de França per les acumulacions de neu deixaran de produir-se a partir de l'hivern 2025-2026 gràcies a la construcció de la galeria de protecció d'allaus de l'Ospitalet. És la data que han marcat avui les autoritats andorranes i franceses en la visita sobre el terreny a la zona dels treballs que han fet el cap de Govern, Xavier Espot, i el prefecte de la regió d'Occitània, Pierre-André Durand. Espot ha manifestat "l'enorme satisfacció perquè finalment es faci realitat un dels projectes més ambiciosos i necessaris en termes de mobilitat en els accessos entre Andorra i França", segons informa el Govern en un comunicat.

L'executiu remarca que la construcció de la galeria és la inversió prioritària de l'acord internacional signat el 22 de març del 2017 pels dos governs i completarà en menys de dos anys el paquet de mesures engegades per prevenir i gestionar els riscos naturals al llarg del recorregut entre Tarascón-sud-Arieja i la frontera amb el Pas de la Casa. La protecció, anomenada "Hospitalet 2", costarà 26 milions d'euros que sufraguen a parts iguals Andorra i França i Espot ha defensat la inversió en territori veí pels beneficis que aportarà la galeria per millorar la seguretat i la mobilitat. El cap de Govern ha recordat que l'hivern del 2015 la via va estar tallada set dies pel les allaus "amb els conseqüents perjudicis per a la mobilitat i l'economia del Pas i, per extensió, del país", recull el comunicat.

Els treballs de la galeria han obligat a fer una readaptació del trànsit i s'ha desviat per la circulació per l'RN-22, coneguda com la 'ruta de les serps' i situada en un corredor d'allaus, per poder tancar completament la zona afectada de l'RN-320, explica el Govern. Les obres es faran en la temporada d'estiu de maig a octubre del 2024 i els mateixos mesos del 2025. L'RN-320 es reobrirà l'hivern 2024-205 i de manera definitiva a partir de l'octubre del 2025.

Un túnel de 300 metres

La protecció parallaus serà un túnel de 300 metres amb finestres al vessant aigües avall de la muntanya i podrà ser utilitzada pel transport de materials perillosos i pels ciclistes, especifica el Govern. Els vianants hauran de passar pel camí que voreja la galeria. Els treballs d'aquest any comporten la instal·lació de pantalles per frenar la caiguda de blocs i s'ha de fer l'excavació i el reforç del mur al llarg de tot el projecte, a més de l'obra civil amb la construcció de murs i la coberta a la part corba, informa el comunicat.

La planificació per al 2025 preveu completar la part d'enginyeria civil a la part dreta de l'estructura amb la construcció dels murs i la coberta i completar els terraplens a la part aigües amunt de l'estructura. Després s'instal·larà l'equip de seguretat i la senyalització horitzontal i vertical per posar-la en funcionament l'octubre del 2025 i s'acabarà amb l'ajardinament paisatgístic durant el 2026.