Fase groga per circular pel port d'Envalira
És obligatori dur pneumàtics especials o equipaments
Mobilitat ha activat la fase groga per circular per la carretera General 2, al port d'Envalira, la qual cosa significa que és obligatori circular amb pneumàtics especials o equipaments, no es permet circular a més de 60 quilòmetres per hora i està prohibida la circulació de motocicletes, ciclomotors i vehicles de mobilitat personal. Des del departament de mobilitat recomanen, en aquests casos, disminuir la velocitat, especialment en revolts i trams inclinats, així com evitar maniobres brusques i augmentar la distància de seguretat.
