Fase groga per circular pel port d'Envalira

Redacció
Andorra la Vella

Mobilitat ha activat la fase groga per circular per la carretera General 2, al port d'Envalira, la qual cosa significa que és obligatori circular amb pneumàtics especials o equipaments, no es permet circular a més de 60 quilòmetres per hora i està prohibida la circulació de motocicletes, ciclomotors i vehicles de mobilitat personal. Des del departament de mobilitat recomanen, en aquests casos, disminuir la velocitat, especialment en revolts i trams inclinats, així com evitar maniobres brusques i augmentar la distància de seguretat.

