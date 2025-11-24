Solidaritat
Els Encants d'UNICEF recapten 12.000 euros per a Madagascar
Enguany el mercat ha comptat amb la participació de persones voluntàries inscrites a través de la plataforma Connectand
Els Encants Solidaris d’Hivern 2025 han tancat una nova edició amb una recaptació total d’11.969 euros, que es destinaran íntegrament al projecte de canvi climàtic que UNICEF desenvolupa a Madagascar, una de les zones més afectades per la sequera, la desnutrició i la falta d’aigua potable. L’esdeveniment, celebrat del 12 al 14 de novembre a The Embassy, consolida el seu paper com una de les iniciatives solidàries més destacades del país.
Centenars de persones han participat adquirint productes de segona mà donats per famílies, empreses i col·laboradors, en una acció que combina solidaritat amb consum responsable. A més, la plataforma Connectand ha canalitzat la participació de persones voluntàries que han estat clau per al bon funcionament de l’esdeveniment.
“Any rere any, els Encants demostren que la solidaritat d’Andorra és real i palpable”, ha assegurat Dàmaris Castellanos, directora executiva d’UNICEF Andorra, tot destacant que la recaptació “es tradueix en oportunitats de vida per a infants que viuen en extrema vulnerabilitat”.
Els fons permetran impulsar projectes essencials a Madagascar, com l’accés a aigua potable, el tractament de la desnutrició, la vacunació infantil i el suport a comunitats afectades per la crisi climàtica.
Redacció