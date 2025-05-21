Solidaritat
Els Encants d'UNICEF recapten més de 10.000 euros per a Madagascar
Els diners recollits es destinaran al projecte de canvi climàtic que la organització desenvolupa
La 15a edició dels Encants d'UNICEF ha recaptat 10.063,90 euros que es destinaran íntegrament al projecte de canvi climàtic que la organització desenvolupa a Madagascar. La recollida ha estat possible "gràcies a la implicació de totes les persones que han col·laborat amb la donació d'articles, amb la compra o amb la participació activa", diu UNICEF a través d'un comunicat.
La organització ha agraït "el suport de les empreses col·laboradores" que han participat en la recaptació, com The Embassy, Flors del Paradís, Pollyanna, My Corner, Pyrénées, BCA i Caldea. UNICEF recorda que els fons recaptats ajudaran a garantir l'accés a aigua potable i serveis bàsics, la protecció de la salut, l'educació i els drets de la infància i la millora de la resiliència de les comunitats davant l'emergència climàtica.