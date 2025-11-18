JUDICI PELS DINERS DE LA FAMÍLIA A ANDORRA
L’informe de Pujol qüestiona la capacitat per defensar-se
L’Audiència Nacional, però, ha citat l’expresident de Catalunya dilluns perquè els magistrats el puguin examinar personalment
El procés judicial contra Jordi Pujol pel cas dels diners ocults durant dècades a Andorra podria no començar amb la presència de l’expresident de la Generalitat. Segons publiquen mitjans espanyols, un informe mèdic forense conclou que Pujol, de 95 anys, pateix un deteriorament cognitiu moderat i no està en condicions físiques ni mentals per afrontar un judici. El document, elaborat per metges de l’Institut de Medicina Legal de Catalunya, sosté que l’excap de Govern català no té capacitat processal per defensar-se de manera autònoma.
L’informe assenyala que Pujol pateix un trastorn neurocognitiu de tipus mixt, compatible amb Alzheimer i dany vascular, que li provoca pèrdues de memòria, desorientació i dificultats d’atenció i expressió verbal. Els forenses van fer l’avaluació al domicili del polític i van observar episodis en què perdia el fil de la conversa i mostrava fatiga cognitiva a mesura que avançava l’exploració. L’informe subratlla que el deteriorament és progressiu, irreversible i sense tractament eficaç.
Si no hi pot assistir en persona a madrid podrà fer-ho per videoconferència
Malgrat aquest diagnòstic, l’Audiència Nacional ha citat Pujol perquè els magistrats el puguin examinar personalment el pròxim dilluns, abans de l’inici del judici. Si no hi pot assistir físicament, se li permetrà comparèixer per videoconferència. Prèviament, els forenses hauran de ratificar el seu informe davant el tribunal, juntament amb un metge forense de la mateixa Audiència Nacional.
La Fiscalia demana nou anys de presó per a Pujol, a qui acusa d’haver creat, juntament amb la seva esposa, Marta Ferrusola, i els seus set fills, una xarxa per enriquir-se a través de comissions d’empresaris.