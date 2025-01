El TC avala la presó provisional del massatgista acusat d’agressió sexual

El Tribunal Constitucional (TC) ha rebutjat l’admissió a tràmit del recurs d’empara interposat pel massatgista empresonat el mes de març passat arran de la denúncia per agressió sexual interposada per una clienta. Posteriortment, una segona persona va relatar i denunciar fets similars. El recurs al·legava que el refús, per part de la justícia ordinària, de la petició de llibertat que havia presentat a l’octubre sobre la base de raonaments com el risc de fugida suposava una vulneració del dret a obtenir una resolució judicial motivada i fonamentada en dret i del dret a la llibertat. En un aute fet públic ahir al BOPA, l’Alt Tribunal rebutja els arguments i considera la presó provisional de l’encausat “raonable” i “proporcionada” partint de la presumpta autoria d’uns fets que, si es proven, poden comportar una pena d’entre tres i deu anys de presó.

El Constitucional comparteix l’argumentació relacionada amb la manca d’arrelament al Principat i el risc de fugida a França, d’on es originari. Tot i que l’implicat defensava que fa cinc anys que viu al país i que té el centre d’interessos al Principat, l’aute conclou que els raonaments de la justícia ordinària no són arbitaris o il·lògics. Arguments com ara que es tracta de delictes greus que eleven el risc que l’inculpat es vulgui sostreure de la justícia; que té nacionalitat francesa, pocs anys de residència al país i molts lligams amb el país veí del nord, que facilitarien que marxés i impossibilitarien l’extradició al Principat per ser jutjat; o que la llibertat podria posar en risc la instrucció del cas. L’aute afegeix que el reu “encara està molt lluny d’assolir la meitat de la pena màxima assenyalada al Codi Penal pels delictes pels quals ha estat processat” i que “la instrucció segueix en curs de manera diligent”, tot recordant que després del processament del massatgista es va formular una nova denúncia contra ell per fets similars. “No es pot concloure en una manca de diligència per part de les autoritats judicials”, afegeix.

Finalment, l’aute fa un esment específic a la tipologia del delicte imputat (un presumpte delicte major de violació) per esgrimir que “Andorra es troba obligada a lluitar efectivament i decididament contra totes les formes de violència i, en particular, les violències (físiques o psíquiques) realitzades contra les dones.