Sanitat
La unitat de càncer de mama ha fet 32 cirurgies des que va començar a funcionar
El contracte amb l'empresa TM Oncology ha posat a disposició cinc especialistes
La unitat de mama de l'hospital ha realitzat un total de 32 cirurgies des que va començar a funcionar el passat 13 de gener. Tal com ha explicat la ministra de Salut, Helena Mas, en resposta a les preguntes de la consellera general d'Andorra Endavant, Noemí Amador, l'encarregat de dur a terme les cirurgies és el metge especialista en ginecologia, obstetrícia i càncer de mama, Martín Espinosa Bravo, qui duu a terme la seva activitat des del 13 de gener de forma quinzenal els dilluns.
L'empresa TM Oncology Advisor, SL, des del 2021, ha posat a disposició, d'acord amb el contracte de col·laboració amb el Govern d'Andorra, quatre especialistes en oncologia radioteràpica. "Especialistes que en cas d'absències imprevistes, TM Oncology ha de garantir la cobertura de tots els professionals", apunta Mas, relatant que "el contracte té per finalitat garantir una atenció i un suport de màxima qualitat en l’àmbit de la radioteràpia, integrant-hi l’activitat assistencial, la participació activa en els comitès de tumors, la derivació monitorada de pacients, l’assessorament tècnic especialitzat i la contribució al Registre nacional de tumors". Mas ha aclarit que el seguiment del contracte es valora en termes "d'eficiència, seguretat, efectivitat, atenció centrada en el pacient, equitat i accessibilitat", i es duu a terme de manera continuada "amb una coordinació i un monitoratge estrets amb l'àrea financera, per garantir un control rigorós de la facturació".