Resposta parlamentària
El Servei Integral d'Atenció a la Dona ha atès 38 casos l'any 2025
Des del 2020, el SIAD ha rebut la visita de 203 dones
El Servei Integral d'Atenció a la Dona (SIAD) ha atès fins a 38 casos en el que portem de 2025. D'aquests, dos han estat derivats a treball social i altres dos han requerit assistència psicològica. Durant els darrers cinc anys, el nombre total de casos atesos pel servei s'ha enfilat fins als 203, sent el 2024 l'any que, a hores d'ara, ha registrat la visita de més dones (41). Aquestes són les principals dades que la ministra de Salut, Helena Mas, ha traslladat per escrit al conseller general socialdemòcrata, Pere Baró, que demanava al Govern per l'estat actual del servei i els recursos humans i materials que disposa, segons la informació publicada al Butlletí del Consell General.
En la demanda, el conseller s'ha interessat pel seguiment que s'ofereix a les dones que visiten el SIAD. En aquest sentit, des del ministeri es recorda que l'entrevista inicial que es fa a la persona usuària en el moment de contactar amb el servei "és un punt clau per efectuar una valoració biopsicosocial acurada, basada en una comunicació verbal i no verbal adequada, en un context d'empatia i absència de prejudicis". Per això, "si durant aquesta valoració es detecta alguna necessitat, es proposa la derivació als professionals pertinents (treball social, psicologia o jurista)".
Concretament, s'indica que en el cas que es confirmi la necessitat d'intervenció de treball social, es compta amb dos professionals de referència del ministeri d'Afers Socials, a qui s'exposa el cas, i es coordinen les accions necessàries per oferir una resposta adequada. Si la persona ja és usuària del servei de treball social del seu CAP de referència, se li proposa l'opció de contactar directament amb aquest professional.
Pel que fa als circuits d'atenció, derivació i acompanyament establerts durant el procés, Mas apunta que el SIAD "garanteix un itinerari d'atenció integral i coordinat". De fet, "en tots els casos s'ofereix una primera valoració (presencial o telefònica) i es defineix un pla d'acompanyament ajustat a les necessitats de cada persona". Afegeix que el nombre de visites és variable i es manté l'acompanyament fins a la finalització del procés, amb derivació als recursos pertinents quan escau. A més, cal recordar que totes les actuacions "es duen a terme amb criteris de confidencialitat, consentiment informat i coordinació interprofessional, assegurant la continuïtat assistencial fins al tancament del cas".
Una altra de les demandes de Baró ha estat relacionada amb com es garanteix la coordinació entre el SIAD i la resta d'actors implicats, com ara la policia, la Batllia, els serveis socials o els serveis de salut. En aquest cas, des del ministeri s'apunta que "quan, arran de la valoració inicial que fa la professional, s'identifica la necessitat d'intervenció d'un especialista en ginecologia, és la mateixa dona qui gestiona la visita, a menys que demani suport per si té dificultat a trobar un professional que l'atengui amb certa celeritat".
En relació amb altres serveis com la policia, la Batllia, els serveis socials o el tercer sector, "la mateixa professional o la referent del SIAD coordina la derivació de manera directa amb el professional receptor, preferentment per via telefònica i amb el consentiment informat de la usuària (excepte en situacions d'emergència/risc, en què s'activen els protocols de protecció corresponents)".
Per tal d'avaluar aquests mecanismes, el SIAD combina indicadors qualitatius i quantitatius. Segons explica Mas, per una banda, existeixen indicadors d'activitat i de procés, en què es recullen, entre altres aspectes, dades sociodemogràfiques de la persona que consulta, motiu de consulta, nombre i tipus de derivacions i resolució de la consulta. Per altra banda, apunta que es recull la percepció de qualitat mitjançant enquestes de satisfacció després de les consultes pre IVE i en les consultes de seguiment posterior, que valoren la relació i el tracte professional, les competències de l'equip d'atenció, els recursos materials i la informació proporcionada, entre altres coses.
Amb tot, des del Govern s'afirma que tot i aquest model d'intervenció centrat en l'assessorament i l'orientació del SIAD, "els indicadors disponibles mostren bons resultats tant en la relació amb l'equip professional, la capacitat de resposta, la suficiència dels materials informatius i la facilitat d'accés". A més, "les llevadores i professionals del servei proporcionen informació rigorosa, assessorament personalitzat i la derivació a recursos especialitzats quan és necessari, fet que garanteix que cada dona pugui accedir al recurs més adequat a la seva situació".
Actualment, el SIAD està integrat per 14 professionals de llevadoria, en col·laboració amb quatre professionals d'infermeria de Consulta Jove. Pel que fa als recursos materials, es disposa de consultes habilitades als deu centres d'atenció primària del país que tenen presència de professionals de llevadoria, en totes les parròquies, oferint assessorament i acompanyament cinc dies a la setmana en horari de les 8 a les 20 hores. A més, també es compta amb l'adreça electrònica siad@saas.ad.
Finalment, Salut recorda que les persones poden accedir al SIAD per tres canals: via telefònica (tel. 191), via presencial (a qualsevol dels centres d'atenció primària amb presència de professionals de llevadoria) i per correu electrònic. En les visites presencials, l'atenció es duu a terme en el centre d'atenció primària que la persona desitja.