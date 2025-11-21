Educació
Formació en comunicació de males notícies pels professionals de la salut
El curts tindrà una durada de vuit hores i se celebrarà el 10 de desembre
La Universitat d'Andorra i el ministeri de Salut han signat un nou conveni per dur a terme un curs de comunicació de males notícies per formar als treballadors socials i cossos especials en saber com donar la informació en situacions delicades. L'objectiu d'aquest curs és potenciar les competències empàtiques dels professionals i millorar la gestió de les situacions crítiques al moment de donar una mala notícia. Es tracta d'un curs que durarà unes 8 hores enfocat a millorar la comunicació en situacions de crisi. "Aquest curs neix de la demanda social i el considerem de gran necessitat. Ensenyarà aspectes verbals i no verbals i competències empàtiques per comunicar males notícies de manera adequada", ha assegurat la ministra de Salut, Helena Mas. Les preinscripcions per aquest nou curs es poden fer fins al 26 de novembre i el curs se celebrarà el dia 10 de desembre.
El conveni se suma als altres també firmats juntament amb la Universitat d'Andorra i que formen part del marc del Pla Integral de Salut Mental d'Andorra (PISMA). Des de l'UdA també han anunciat la 8a i 9a edició del Curs de Salut Mental i Addiccions per a Agents Comunitaris i Socials previstos per febrer i abril de 2026 respectivament. També s'ha confirmat la 3a i 4a edició del Curs de Maneig de Situacions de Crisi i Alteracions Conductuals per a cossos especials a inicis de 2026. "La valoració que s'ha fet fins ara d'aquests cursos per part dels participants ha estat molt positiva. 147 persones han seguit i superat el curs de salut mental i addiccions i 22 el curs de maneig de situacions de crisi", ha assegurat Juli Minoves, rector de la Universitat d'Andorra.