Formació en comunicació de males notícies pels professionals de la salut

El curts tindrà una durada de vuit hores i se celebrarà el 10 de desembre

La ministra de Salut, Helena Mas, i el rector de la Universitat d'Andorra, Juli Minoves, durant la presentació del curs.

Sergi Gil
Publicat per
Sergi Gil
Andorra la Vella

Creat:

Actualitzat:

La Universitat d'Andorra i el ministeri de Salut han signat un nou conveni per dur a terme un curs de comunicació de males notícies per formar als treballadors socials i cossos especials en saber com donar la informació en situacions delicades. L'objectiu d'aquest curs és potenciar les competències empàtiques dels professionals i millorar la gestió de les situacions crítiques al moment de donar una mala notícia. Es tracta d'un curs que durarà unes 8 hores enfocat a millorar la comunicació en situacions de crisi.  "Aquest curs neix de la demanda social i el considerem de gran necessitat. Ensenyarà aspectes verbals i no verbals i competències empàtiques per comunicar males notícies de manera adequada", ha assegurat la ministra de SalutHelena Mas. Les preinscripcions per aquest nou curs es poden fer fins al 26 de novembre i el curs se celebrarà el dia 10 de desembre.

El conveni se suma als altres també firmats juntament amb la Universitat d'Andorra i que formen part del marc del Pla Integral de Salut Mental d'Andorra (PISMA). Des de l'UdA també han anunciat la 8a i 9a edició del Curs de Salut Mental i Addiccions per a Agents Comunitaris i Socials previstos per febrer i abril de 2026 respectivament. També s'ha confirmat la 3a i 4a edició del Curs de Maneig de Situacions de Crisi i Alteracions Conductuals per a cossos especials a inicis de 2026. "La valoració que s'ha fet fins ara d'aquests cursos per part dels participants ha estat molt positiva. 147 persones han seguit i superat el curs de salut mental i addiccions i 22 el curs de maneig de situacions de crisi", ha assegurat Juli Minoves, rector de la Universitat d'Andorra.

